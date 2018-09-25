У місцевому бюджеті Закарпаття – понад 2,5 млн грн транспортного податку Суспільство | 24-09-2018, 17:04 0 64

Протягом січня-серпня 2018 року до місцевого бюджету Закарпатської області сплачено майже 2 млн 523 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року місцеві скарбниці отримали на 900 тис. грн більше.

Варто зазначити, що транспортний податок сплачують і фізичні, і юридичні особи. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи сплачують транспортний податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, а юридичні особи – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Нагадуємо, що за транспортні засоби, придбані протягом року, транспортний податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт – проведено реєстрацію транспортного засобу.

У разі, якщо місяць в якому придбано транспортний засіб і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачуватись транспортний податок повинен з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

ДФС у Закарпатській області

