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У місцевому бюджеті Закарпаття – понад 2,5 млн грн транспортного податку

Суспільство | 24-09-2018, 17:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 64 64    

Протягом січня-серпня 2018 року до місцевого бюджету Закарпатської області сплачено майже 2 млн 523 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року місцеві скарбниці отримали на 900 тис. грн більше.
Варто зазначити, що транспортний податок сплачують і фізичні, і юридичні особи. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Фізичні особи сплачують транспортний податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, а юридичні особи – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Нагадуємо, що за транспортні засоби, придбані протягом року, транспортний податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт – проведено реєстрацію транспортного засобу.
У разі, якщо місяць в якому придбано транспортний засіб і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачуватись транспортний податок повинен з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
ДФС у Закарпатській області
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