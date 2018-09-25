Львівська залізниця інформує про зміни в графіку руху приміських поїздів у зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт Суспільство | 24-09-2018, 17:05 0 84

У зв’язку з виконанням робіт зі заміни окремих металевих частин стрілочного переводу на станції Ковель, 26 вересня цього року не курсуватимуть дизель-поїзди:

№6374/6375 сполученням Ковель–Ягодин–Ковель;

№6301/6304 сполученням Ковель–Ізов–Ковель.





