Центр соціальних служб організував для дітей поїздку у ведмежий притулок «Домажир» Суспільство | 24-09-2018, 17:07 0 117 Працівники Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 20 вересня організували для дітей краєзнавчо-туристичну подорож у ведмежий притулок «Домажир».



«Учасники поїздки дізнались чимало цікавих фактів про ведмедів, почули вражаючі історії мешканців притулку, мали змогу поспостерігати, як живуть бурі ведмеді у природі. Після екскурсії діти відвідали мотузкове містечко та побродили лабіринтом. По дорозі назад діти пограли у вікторину, поспілкувались про відчуте та побачене під час поїздки. Подорож була насичена цікавими розмовами та дружньою атмосферою», — розповіли у Львівському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.



