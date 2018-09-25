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Центр соціальних служб організував для дітей поїздку у ведмежий притулок «Домажир»
|Суспільство | 24-09-2018, 17:07
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|Працівники Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 20 вересня організували для дітей краєзнавчо-туристичну подорож у ведмежий притулок «Домажир».
«Учасники поїздки дізнались чимало цікавих фактів про ведмедів, почули вражаючі історії мешканців притулку, мали змогу поспостерігати, як живуть бурі ведмеді у природі. Після екскурсії діти відвідали мотузкове містечко та побродили лабіринтом. По дорозі назад діти пограли у вікторину, поспілкувались про відчуте та побачене під час поїздки. Подорож була насичена цікавими розмовами та дружньою атмосферою», — розповіли у Львівському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
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