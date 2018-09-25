Для сімей внутрішньо переміщених осіб організували краєзнавчо-пізнавальну екскурсію Суспільство | 24-09-2018, 17:27 0 80 Нещодавно працівники відділу соціальної роботи Франківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели для сімей внутрішньо переміщених осіб благодійний захід «Світло душі» — краєзнавчо-пізнавальну екскурсію у Крехів та Жовкву, за благодійної підтримки Патріаршого паломницького центру УГКЦ.



«Сім'ї взяли участь у Хресній дорозі, відвідали лісові печери, збудовані наприкінці 16 ст., де на верхів’ї скелі були дві каплиці: Покрови і св. апостолів Петра і Павла. Пройшли до святого джерела Крехівського монастиря. Джерело назване в честь ікони Матері Божої Люрдської, а купіль — в честь святої Анни. Це місце стало для наших прочан частинкою молитовного та духовного життя з Богом. На закінчення поїздки взяли участь в екскурсії старовинною частиною Жовкви», — розповіли організатори.