Через недофінансування працівники НСТУ йдуть у неоплачувану відпустку Суспільство | 25-09-2018, 04:54 0 60 У зв’язку з недофінансуванням Національної суспільної телерадіокомпанії України та наявним дефіцитом коштів правління НСТУ вимушене вдатись до антикризових заходів.



Про це йдеться у повідомленні на сайті Суспільного мовлення.



Правління НСТУ вирішило звернутися до працівників ПАТ "НСТУ" з проханням скористатися відпустками без збереження заробітної плати, обмежити прийом на роботу і припинити виплату премій керівному складу.



Як пояснюється у повідомленні, до кінця 2018 року у розпорядженні Національної суспільної телерадіокомпанії України залишається 258,8 млн грн фінансової підтримки; 4,8 млн грн на рахунках філій; 5 млн грн на рахунку центральної дирекції.



Очікувані прибутки від господарської діяльності НСТУ до кінця року можуть становити 20 млн грн. Таким чином для забезпечення роботи телерадіокомпанії до кінця 2018 року є 288,6 млн грн.



При цьому, як вказують у телерадіокомпанії, критичними та обов’язковими для сплати до кінця 2018 року, серед інших, є такі видатки: 210 млн грн – оплата праці; 186 млн грн – оплата трансляції; 9 млн грн – на виробництво вже запущених телерадіопрограм; 28 млн грн – комунальні послуги; 15,6 млн грн – податок на землю; 29 млн грн – оплата послуг та матеріалів; 21 млн грн – внесок до Європейської мовної спілки; 5 млн грн капітальних видатків на програмне забезпечення і технічне обладнання; 5 млн грн капітальних видатків на ремонт філій та обладнання.



Таким чином, дефіцит критично необхідних коштів до кінця 2018 року становить 220 млн грн.



Національна суспільна телерадіокомпанія України наголошує, що неодноразово зверталась до уряду з приводу критичної ситуації через недофінансування.



"Правління ПАТ "НСТУ" змушене констатувати небажання влади профінансувати суспільне мовлення, що може розглядатись як спосіб фінансового тиску на незалежні ЗМІ", - йдеться у повідомленні.



В НСТУ нагадали, що у розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік зазначено, що фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України становить лише 776 563, 1 грн, а це вдвічі менше від суми, гарантованої Законом України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України".