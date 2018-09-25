Аброськін про замах на Михайлика: є напрацювання й цей злочин буде розкритий Суспільство | 25-09-2018, 08:04 0 80 В поліції запевняють, що справу про замах на керівника одеської міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика буде розкрито.



Про це перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін написав у facebook.



Він повідомив, що з перших годин після нападу на одеського громадського активіста Олега Михайлика було створено посилену слідчо-оперативна група, до якої увійшли досвідчені оперативники та слідчі.



"Ці дії дали можливість зібрати необхідну доказову базу, яка на теперішній час дозволяє сказати, що є вже деякі напрацювання й цей злочин буде розкритий", - заявив він.







Нагадаємо, ввечері 22 вересня в Одесі у дворі будинку стріляли в Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії "Сила Людей". У партії вважають, що до нападу може бути причетний мер Одеси Геннадій Труханов, акції проти діяльності якого проводив Михайлик.



У травні 2018 р. двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Під час зіткнення він отримав ножове поранення. Один з нападників утік, але згодом його затримали і відпустили, він проходить у справі як свідок. Інший отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.



Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.



5 червня в Одесі двоє невідомих напали з ножем та поранили Віталія Устименка. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство.



7 червня Устименко повідомив, що йому дадуть державну охорону. Однак уже 14 серпня стало відомо, що Устименка залишили без охорони.