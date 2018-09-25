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Аброськін про замах на Михайлика: є напрацювання й цей злочин буде розкритий

Суспільство | 25-09-2018, 08:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    
В поліції запевняють, що справу про замах на керівника одеської міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика буде розкрито.

Про це перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін написав у facebook.

Він повідомив, що з перших годин після нападу на одеського громадського активіста Олега Михайлика було створено посилену слідчо-оперативна група, до якої увійшли досвідчені оперативники та слідчі.

"Ці дії дали можливість зібрати необхідну доказову базу, яка на теперішній час дозволяє сказати, що є вже деякі напрацювання й цей злочин буде розкритий", - заявив він.



Нагадаємо, ввечері 22 вересня в Одесі у дворі будинку стріляли в Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії "Сила Людей". У партії вважають, що до нападу може бути причетний мер Одеси Геннадій Труханов, акції проти діяльності якого проводив Михайлик.

У травні 2018 р. двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Під час зіткнення він отримав ножове поранення. Один з нападників утік, але згодом його затримали і відпустили, він проходить у справі як свідок. Інший отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.

5 червня в Одесі двоє невідомих напали з ножем та поранили Віталія Устименка. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство.

7 червня Устименко повідомив, що йому дадуть державну охорону. Однак уже 14 серпня стало відомо, що Устименка залишили без охорони.
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