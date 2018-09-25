ООС: 27 обстрілів, терористи б’ють з мінометів і ПТРК Суспільство | 25-09-2018, 08:08 0 76 Упродовж минулої доби російські окупанти 27 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Світлодарськ, Зайцеве, Південне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.



З мінометів 82-го калібру ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Гнутове. Міномети 120-го калібру противник застосував поблизу Південного, що на Горлівському напрямку.



По опорному пункту військ ООС біля Кримського на Луганському напрямку ворог відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу. А по захисниках Водяного російсько-окупаційні війська застосували озброєння бойових машин піхоти.



В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.



За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено, чотирьох поранено.



Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине. Втрат серед українських захисників немає.