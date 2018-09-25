Судна "Донбас" і "Корець" для флоту на Азові дісталися Маріуполя Суспільство | 25-09-2018, 09:24 0 79 Пошуково-рятувальне судно "Донбас" та морський буксир "Корець" прийшли до Маріуполя ввечері 24 вересня.



Разом із ними прийшло два малі броньовані артилерійські катери P177 "Кременчук" та P178 "Лубни", повідомляє Український міліарний портал.

Під час руху суден була інформація про присутність неподалік російських плавзасобів, але вони йшли "на великій відстані", зазначав портал.



20 вересня українське пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" вийшли з Одеси до Бердянська, аби стати основою нової військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.



22 вересня російські прикордонники анексованого Криму заявили, що два кораблі Військово-морських сил України увійшли в "виняткову економічну зону Росії", тож їх "супроводжують кораблі берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ".



По обіді в неділю, 23 вересня, "Донбас" і "Корець" пройшли міст, що сполучає Таманський півострів та окупований Крим (так званий "Кримський міст").



Командування Військово-морських сил Збройних сил України заявило, що російські літаки літали над українськими кораблями, ще й на "гранично низьких висотах" і з небезпечним наближенням.