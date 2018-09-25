У Києві на червоній гілці метро призупиняли рух: людина впала на колію Суспільство | 25-09-2018, 09:25 0 79 Близько 8:30 ранку на Святошинсько-Броварській лінії столичного метрополітену призупиняли рух через падіння людини на колію.



Згідно з оголошеннями, що звучали у підземці, подія сталася на станції "Святошин".



Як повідомила "Українській правді" речник метрополітену Наталка Макогон, чоловік лишився живим.



"Чоловік упав на колію. Потяга не було, його швидко підняли. Живий, поїхав далі", - сказала Макогон.