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У Києві на червоній гілці метро призупиняли рух: людина впала на колію
|Суспільство | 25-09-2018, 09:25
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|Близько 8:30 ранку на Святошинсько-Броварській лінії столичного метрополітену призупиняли рух через падіння людини на колію.
Згідно з оголошеннями, що звучали у підземці, подія сталася на станції "Святошин".
Як повідомила "Українській правді" речник метрополітену Наталка Макогон, чоловік лишився живим.
"Чоловік упав на колію. Потяга не було, його швидко підняли. Живий, поїхав далі", - сказала Макогон.
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