НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ МАЙЖЕ 4 ТИСЯЧІ ПАЧОК КОНТРАБАНДНОГО ТЮТЮНУ Суспільство | 25-09-2018, 09:25 0 76

Минулої ночі, поблизу населеного пункту Ділове Рахівського району, прикордонники Мукачівського загону запобігли черговій спробі незаконного переміщення через державний кордон тютюнової контрабанди.

Під час перевірки отриманої від оперативних співробітників інформації, поблизу кордону прикордонний наряд мобільної застави «Мукачево» помітив групу осіб з пакунками. Зловмисники намагались незаконно переправити до сусідньої Румунії 6 пакунків тютюнових виробів. Однак зрозумівши, що їх протиправні плани викрито, покидали свої ноші та вдались до втечі.

Виявлені пакунки у яких знаходилось 3800 пачок сигарет різних марок, прикордонники доправили до відділу «Ділове» . Наразі тривають заходи з встановлення кола осіб причетних до незаконної оборудки.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



