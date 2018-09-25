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Навчання-тренінг дітей із безпеки дорожнього руху у межах інформаційної кампанії #Безпечні дороги
|Суспільство | 25-09-2018, 10:48
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У вівторок, 25 вересня, для дітей Львівської області відбудеться навчання-тренінг щодо безпеки та дотримання правил дорожнього руху у межах інформаційної кампанії #Безпечні дороги.
Нагадаємо, що #Безпечні дороги - кампанія, спрямована на безпеку дорожнього руху, яка реалізуватиметься в Львівській області впродовж 2018-2019 років. Кампанія #Безпечні дороги була розпочата наприкіці минулого року медіа-хабом «Твоє Місто» в співпраці з соціальною ініціативою УГКЦ «Хтось не зробить», Патрульною Поліцією Львівщини. Протягом літа було прийнято рішення про розширення кампанії #Безпечні дороги на Львівську область.
Захід відбувається і у в межах інформаційної кампанії «Віч-на-віч» реалізації проекту технічної допомоги Європейського інвестиційного банку за підтримки проекту «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні», Всеукраїнської акції «Свідомі пішоходи» за підтримки Міністерства інфраструктури України.
У програмі:
14.45 – старт навчання-тренінгу, брифінг організаторів.
15.00 – початок акції «Свідомі пішоходи» , локація Львівський театр ляльок
15.15 – навчально-практичні заняття дітей в групах:
І група– домедична допомога в екстремальних умовах, особиста безпека (локація - Львівський театр ляльок, проводить представник Всеукраїнського проекту «Свідомі пішоходи» у Львівській області);
ІІ група– правила дорожнього руху (локація - Львівський театр ляльок, проводять представники Патрульної поліції);
16.00 – вистава Львівського обласного театру ляльок «Робокоп» (локація – Львівський театр ляльок, проводять представники театру);
Опісля, дітям вручать подарунки: книжки, світловідбивні браслети/брелки.
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