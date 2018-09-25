Навчання-тренінг дітей із безпеки дорожнього руху у межах інформаційної кампанії #Безпечні дороги Суспільство | 25-09-2018, 10:48 0 65



У вівторок, 25 вересня, для дітей Львівської області відбудеться навчання-тренінг щодо безпеки та дотримання правил дорожнього руху у межах інформаційної кампанії #Безпечні дороги.

Нагадаємо, що #Безпечні дороги - кампанія, спрямована на безпеку дорожнього руху, яка реалізуватиметься в Львівській області впродовж 2018-2019 років. Кампанія #Безпечні дороги була розпочата наприкіці минулого року медіа-хабом «Твоє Місто» в співпраці з соціальною ініціативою УГКЦ «Хтось не зробить», Патрульною Поліцією Львівщини. Протягом літа було прийнято рішення про розширення кампанії #Безпечні дороги на Львівську область.

Захід відбувається і у в межах інформаційної кампанії «Віч-на-віч» реалізації проекту технічної допомоги Європейського інвестиційного банку за підтримки проекту «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні», Всеукраїнської акції «Свідомі пішоходи» за підтримки Міністерства інфраструктури України.

У програмі:

14.45 – старт навчання-тренінгу, брифінг організаторів.

15.00 – початок акції «Свідомі пішоходи» , локація Львівський театр ляльок

15.15 – навчально-практичні заняття дітей в групах:

І група– домедична допомога в екстремальних умовах, особиста безпека (локація - Львівський театр ляльок, проводить представник Всеукраїнського проекту «Свідомі пішоходи» у Львівській області);

ІІ група– правила дорожнього руху (локація - Львівський театр ляльок, проводять представники Патрульної поліції);

16.00 – вистава Львівського обласного театру ляльок «Робокоп» (локація – Львівський театр ляльок, проводять представники театру);

Опісля, дітям вручать подарунки: книжки, світловідбивні браслети/брелки.



