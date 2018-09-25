«Невдала презентація» iPhone XS на митниці Суспільство | 25-09-2018, 11:31 0 47



Працівники Львівської митниці вилучили новенькі смартфони iPhone XS на майже 300 тис. грн



23 вересня, громадянин України, мешканець Дніпропетровщини, як водій автомобіля «Toyota» повертався з Польщі в Україну через пункт пропуску «Краковець – Корчова». Для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим заявив про відсутність у нього будь-яких товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню або переміщення яких через митний кордон України заборонено чи обмежено.

Під час митного оформлення виникла підозра щодо наявності в автомобілі таких предметів та товарів, тож автомобіль скерували у бокс для поглибленого огляду. Там у салоні автомобіля виявлено товар, який відповідно до ст. 378 МКУ та постанови КМУ № 436 від 21.05.2012 року обмежений до ввезення громадянами на митну територію України, а саме сім мобільних телефонів iPhone XS в асортименті, загальною вартістю майже 300 тис. грн.

Так, громадянин порушив вимоги ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю).

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено. Справу скерують до суду.



