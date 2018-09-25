У двох пунктах пропуску на Закарпатті можливі тимчасові незручності та обмеження руху транспортних засобів Суспільство | 25-09-2018, 11:32 0 53

У зв’язку з проведенням робіт по встановленню скануючих систем стаціонарного типу та вагових комплексів поосьового зважування транспортних засобів в русі, у пунктах пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» на українсько-словацькому та «Чоп-Загонь» на українсько-угорському кордонах, можливі тимчасові незручності та обмеження руху транспортних засобів. Роботи проводитимуться з 27 вересня по 20 грудня 2018 року.

Зауважимо, що перевізники, які планують перетинати українсько-словацький чи українсько-угорський кордони, можуть скористатися послугами інших пунктів пропуску, які працюватимуть у звичному режимі.

ДФС у Закарпатській області

