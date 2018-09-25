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Славомір Новак на Львівщині

Суспільство | 25-09-2018, 13:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 61 61    

Вчора, 24 вересня, з робочим візитом Львівщину відвідав виконуючий обов’язки Голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак. Очільник Укравтодоруразом з начальником Служби автомобільних доріг у Львівській області Русланом Кандибором здійснив об’їзд всіх об’єктів, на яких проводяться ремонтні та будівельні роботи на автомобільних дорогах області. Зокрема, у присутності начальника Служби та його заступника Юрія Яблонського, а також представників підрядних організацій Голова Укравтодору проінспектував проведення ремонтних робіт на автомобільній дорозі Т-14-16 Львів — Пустомити — Меденичі, яку реалізують за рахунок коштів державного інвестиційного проекту “Покращення стану автомобільних доріг загального користування Львівської області”. Адже на вказаній автомобільній дорозі дорожники виконують ремонт одночасно на кількох ділянках, а саме: капітальний ремонт в межах міста Пустомити, поточний середній ремонт — в межах смт. Щирець та реконстукцію на ділянці смт. Щирець — с. Велика Горожанка.
Голова Укравтодору звернув увагу на необхідність максимально підвищувати безпеку дорожнього руху, в тому числі, під час проведення ремонтних та будівельних робіт. Також було наголошено на тому, що всі роботи, які були заплановані на 2018 рік мають бути завершені вчасно.
Загалом Славомір Новак залишився задоволеним ходом проведення ремонтних та будівельних робіт на автомобільних дорогах Львівської області.
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