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Триває «Західна фортеця-2018». Прикордонники відпрацьовують нестандартні ситуації в пунктах пропуску та поза їх межами

Суспільство | 25-09-2018, 13:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    
Триває «Західна фортеця-2018». Прикордонники відпрацьовують нестандартні ситуації в пунктах пропуску та поза їх межами

Як вже повідомлялося, на західній ділянці державного кордону України тривають комплексні прикордонні навчання «Західна фортеця-2018».
В рамках плану цих навчань кінологічні підрозділи та окремі сили оперативного реагування Держприкордонслужби на практиці відпрацьовують комплекс питань щодо дій в пунктах пропуску та контролю прикордонного режиму.
Зокрема учора, зведені прикордонні підрозділи тренувались з розблокування одного з пунктів пропуску через державний кордон України, а саме – на практиці відпрацьовували отримані теоретичні знання щодо стримування мас та недопущення прориву через пункт пропуску транспортних засобів. Було відпрацьовано на практиці ввідні щодо можливого блокування пункту пропуску чисельною групою осіб як зі сторони населеного пункту, так і з боку кордону. Окремим питанням відпрацьовано порядок застосування кінологів зі службовими собаками та інших елементів службового порядку.
Навчання продовжуються, в подальшому інші типові ситуації щодо ускладнення обстановки на державному кордоні відпрацьовуватимуться в інших пунктах пропуску та поза їх межами на лінії держрубежу.
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