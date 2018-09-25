НАГАДУЄМО ГРОМАДЯНАМ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАДЕКЛАРОВАНІ ДОХОДИ Суспільство | 25-09-2018, 14:19 0 80



Головне управління ДФС у Львівській області нагадує, що громадяни, які ще не задекларували доходи, отримані ними у 2017 році, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити суми податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Одночасно повідомляємо, що ГУ ДФС у Львівській області проводиться збір інформації щодо підтвердження отриманих доходів громадянами Львівської області, які не подали декларації.

У разі, якщо платник податків не подав декларацію про майновий стан і доходи, контролюючий орган приймає рішення про проведення перевірки та самостійно визначає суму податкового зобов’язання.

Крім цього, слід зазначити, що вказане порушення тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання (ст. 123 Податкового кодексу України).



