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Працівник Закарпатської митниці ДФС відмовився від неправомірної вигоди

Суспільство | 25-09-2018, 17:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 36 36    

Сьогодні інспектор митного посту «Косонь» Закарпатської митниці ДФС відмовився від отримання неправомірної вигоди в сумі 200 гривень.
Громадянин Угорщини пропонував хабар працівнику митниці за безперешкодне ввезення транспортного засобу з ознаками підроблення документів на право користування.
Митник одразу повідомив про пропозицію неправомірної вигоди відділ з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської митниці ДФС та працівника територіальних органів ДФС західних регіонів України ГУВБ. На місце події викликано оперативно-слідчу групу Національної поліції для подальшої фіксації факту та встановлення ознак кримінального правопорушення.
Наразі тривають слідчі дії.
Звертаємо увагу, що пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
ДФС у Закарпатській області
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