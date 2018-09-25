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До Міжнародного дня глухих люди з інвалідністю по слуху отримають допомогу від міста
|Суспільство | 25-09-2018, 18:08
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|Щорічно в останню неділю вересня відзначають Міжнародний день глухих. Відтак, людям з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи з вадами слуху, що перебувають на обліку у районних відділах соціального захисту міста Львова, нададуть одноразову матеріальну допомогу. Про це повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради.
Зокрема, таку допомогу виплатять 793 людям. З них: 13 людям з інвалідністю І групи — по 1 тис. грн.; 47 людям з інвалідністю ІІ групи — по 1 тис. грн.; 733 людям з інвалідністю ІІІ групи — по 500 грн. Загальна сума виплат становить 426 500 грн.
Додамо, Міжнародний день глухих було встановлено у зв’язку із заснуванням Всесвітньої федерації глухонімих у 1951 році.
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