До Міжнародного дня глухих люди з інвалідністю по слуху отримають допомогу від міста Суспільство | 25-09-2018, 18:08 0 76 Щорічно в останню неділю вересня відзначають Міжнародний день глухих. Відтак, людям з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи з вадами слуху, що перебувають на обліку у районних відділах соціального захисту міста Львова, нададуть одноразову матеріальну допомогу. Про це повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради.



Зокрема, таку допомогу виплатять 793 людям. З них: 13 людям з інвалідністю І групи — по 1 тис. грн.; 47 людям з інвалідністю ІІ групи — по 1 тис. грн.; 733 людям з інвалідністю ІІІ групи — по 500 грн. Загальна сума виплат становить 426 500 грн.



Додамо, Міжнародний день глухих було встановлено у зв’язку із заснуванням Всесвітньої федерації глухонімих у 1951 році.