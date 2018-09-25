Шахтарям Львівщини виплатили понад 20% зарплати за серпень Суспільство | 25-09-2018, 19:25 0 58

25 вересня на рахунки ДП «Львіввугілля» надійшло 19 мільйонів гривень від реалізації готової вугільної продукції.

Фінансовий ресурс в повному обсязі скерували на виплату заробітної плати шахтарям за серпень.

Як повідомили у департаменті паливно–енергетичного комплексу Львівської ОДА, завдяки цим коштам, в цілому, працівникам ДП «Львіввугілля» виплатили 23% заробітної плати за серпень 2018 року.

