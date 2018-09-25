«Містам потрібно ставити перед собою лише амбітні цілі», — А. Садовий на Urban Talks у Кропивницькому Суспільство | 25-09-2018, 19:45 0 49 Мер Львова Андрій Садовий дав старт черговому заходу в межах проекту Urban Talks у Кропивницькому. Він презентував місцевим мешканцям секрет Львова як успішного та комфортного міста і розповів про найвдаліший його досвід у напрямі розвитку впродовж останніх 12 років.



Міський голова зізнався: у Кропивницькому — вперше, однак вважає це місто дуже перспективним та сповненим можливостей. «Для мене Кропивницький є відкриттям, і я сьогодні маю винятково позитивні емоції: тут чудова атмосфера і хороші люди, а ще — багато можливостей для розвитку, — каже Андрій Садовий. — Я б хотів бути максимально корисними для мешканців Кропивницького, які сьогодні зібрались на Urban Talks. Бажаю всім присутнім використати наш приїзд на максимум, щоб отримати додаткову інформацію та новий драйв для розвитку свого міста. Важливим є кожен із нас».



За словами Андрія Садового, 12 років тому, коли він приступив до виконання обов’язків міського голови Львова, кожне з міст мало однакові стартові можливості. Однак не всім вдалось їх використати. Серед тодішніх причин успіху Львова, зокрема, мер виділяє якісно сформовану команду та правильно написану стратегію.



«Я працюю міським головою більше 12 років. Коли я приступив до роботи, усі міста мали приблизно однакові стартові можливості. Але дякуючи тому, що нам вдалося зібрати якісну команду і поставити чітку ціль, ми крок за кроком досягли успіху в наших стратегічних напрямах. І таким чином — отримали досить непогані результати в розвитку ІТ, туризму і самого міста. Тож тепер той досвід, який маємо, ми не можемо тримати лише для себе. Ми повинні його передавати далі, іншим містам України», — підкреслює міський голова.



Мер резюмує: будь-яка стратегія міста працює лише тоді, коли її пише та реалізує одна команда, коли вона відповідає поставленим цілям. «Без чіткого планування в усіх процесах досягти успіху дуже важко. Містам потрібно ставити перед собою лише амбітні цілі. Але поставити — недосить. Треба їх чітко і послідовно виконувати. І ще одна важлива річ: стратегія працює лише тоді, коли її формує і втілює в життя одна і та ж команда людей», — додає мер Львова.



Сьогодні Urban Talks у Кропивницькому продовжать розмовами про архітектуру та стратегії, розвиток міської екосистеми та конференц-індустрію. Захід проходить у Креативному ІТ-просторі KOWO.



До слова, Кропивницький — це вже 18-те місто в межах проекту з налагодження співпраці Urban Talks. Йому передували міста Рівне, Житомир, Чернівці, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Ужгород, Краматорськ, Слов’янськ, Запоріжжя, Маріуполь, Нікополь, Дніпро, Херсон, Миколаїв та Хмельницький. На черзі — місто Олександрія Кіровоградської області.



