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Ryanair через страйк скасовує 190 рейсів

Суспільство | 26-09-2018, 06:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 40 40    

Ірландський бюджетний авіаперевізник Ryanair скасовує 190 рейсів у п'ятницю, 28 вересня, у шести європейських країнах - Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Португалії, Італії та Німеччині.

Про це пише BBC.

Причиною скасування став черговий страйк бортпровідників у цих країнах, оголошений на цей день. Загалом скасування рейсів зачепить близько 30 тисяч пасажирів.

Страйкарі місяцями вимагають від авіакомпанії кращої оплати праці та поліпшення робочих умов. Лоукостер попередив про можливі звільнення і закриття кількох баз у Німеччині та Ірландії, якщо співробітники авіакомпанії продовжать страйкувати.

Нагадаємо, Ryanair з вересня розпочав польоти з України.
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