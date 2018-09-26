ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, 5 поранених Суспільство | 26-09-2018, 08:16 0 75 Минулої доби бойовики 24 рази порушили режим тиші - 5 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції ОС біля Кримського з гранатометів та стрілецької зброї, втрат серед бійців ЗСУ немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00.



"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Катеринівка, Новолуганське, Зайцеве, Піски, Тарамчук, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - заявили у штабі.



Бойовики вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, з міномету калібру 82 мм обстрілювали позиції ОС поблизу населеного пункту Гнутове.



У ході бойових дій 5 українських військових отримали поранення.



За даними розвідки, 2 бойовиків знищено та ще 6 поранено.



"Від початку поточної доби бойовики обстріляв позиції ОС біля Кримського з гранатометів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у звіті.