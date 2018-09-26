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На узбережжі Азовського моря проведено спільні тактичні навчання по відбиттю та стримуванню агресії з моря

Суспільство | 26-09-2018, 11:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 17 17    
На узбережжі Азовського моря проведено спільні тактичні навчання по відбиттю та стримуванню агресії з моря

На виконання розпорядження командувача Об’єднаних сил щодо підтримання високого рівня бойової підготовки підрозділів, зі складу Об’єднаних сил, на узбережжі Азовського моря проведено спільні тактичні навчання по відбиттю та стримуванню агресії з моря.
У ході навчань екіпажі бронеавтомобілів Держприкордонслужби та танкові підрозділи Збройних сил України, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, вдосконалили питання взаємодії під час виконання завдань щодо оборони узбережжя та знищення надводних цілей і морського десанту противника.
Під час навчальної стрільби, як вдень так і вночі, снайперські групи закріпили навички дій в різних умовах обстановки, кулеметники підвищили точність стрільби в русі та із укріплень, а водії броньованих «Хамвеїв» удосконалили майстерність керування під час руху в колонні, розгортанні в бойовий порядок та виконання оборонних маневрів на узбережжі.
Особливу увагу на навчаннях було приділено питанням тактичної медицини, а саме наданню домедичної допомоги на полі бою та евакуації поранених з під вогню противника.
Спільні навчання з відбиття можливої агресії з моря з підтриманням належної взаємодії між підрозділами Об’єднаних сил триватимуть й надалі.
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