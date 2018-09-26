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НА БЕРЕГОВІЙ ВІДМІЛИНІ ТИСИ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ 10 ЯЩИКІВ КОНТРАБАНДНОГО КУРИВА

Суспільство | 26-09-2018, 11:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 11 11    

Учора ввечері на українсько-румунському кордоні прикордонники Мукачівського загону запобігли черговій спробі тютюнової контрабанди. Пакунки з десятьма ящиками сигарет прикордонний наряд відділення «Солотвино» виявив у ході перевірки наявної оперативної інформації про ймовірну протиправну діяльність на кордоні.
Зловмисники мали намір переправити тютюнову контрабанду через Тису, якою пролягає кордон України з Румунією, але, помітивши прикордонників, покинули сигарети на березі річки та втекли.
У виявлених пакунках знаходилось більше п’яти тисяч пачок сигарет, їх доставили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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