НА БЕРЕГОВІЙ ВІДМІЛИНІ ТИСИ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ 10 ЯЩИКІВ КОНТРАБАНДНОГО КУРИВА Суспільство | 26-09-2018, 11:44 0 11

Учора ввечері на українсько-румунському кордоні прикордонники Мукачівського загону запобігли черговій спробі тютюнової контрабанди. Пакунки з десятьма ящиками сигарет прикордонний наряд відділення «Солотвино» виявив у ході перевірки наявної оперативної інформації про ймовірну протиправну діяльність на кордоні.

Зловмисники мали намір переправити тютюнову контрабанду через Тису, якою пролягає кордон України з Румунією, але, помітивши прикордонників, покинули сигарети на березі річки та втекли.

У виявлених пакунках знаходилось більше п’яти тисяч пачок сигарет, їх доставили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть співробітникам ДФС.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

