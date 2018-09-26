Уже добра традиція: студенти УжНУ навідались до Головного управління ДФС Закарпаття Суспільство | 26-09-2018, 11:54 0 64

Студенти третього курсу Природничо-гуманітарного коледжу «УжНУ» зустрілись з фахівцями Головного управління ДФС у Закарпатській області. Зустріч відбулась за ініціативи викладача, голови ради Територіального відділення Асоціації платників податків у Закарпатській області Марти Волощук.

Представляли фіскальну службу краю та взяли участь у зустрічі з потенційними майбутніми працівниками податкових органів: Юрій Сакалош – заступник начальника ГУ ДФС у Закарпатській області та Марія Мегела –начальник управління організації роботи ГУ ДФС у Закарпатській області.

Під час спілкування студенти довідались про роботою юристів в органах ДФС області, адміністрування податків та зборів, з окремою темою «Податковий борг», дізнались як відбувається та на якому етапі зараз реформування територіальних органів ДФС у Закарпатській області.

Зокрема, Юрій Сакалош детально розповів про нюанси виникнення та особливості погашення податкового боргу. Фахівець на прикладах роз’яснив етапи діяльності фіскальних органів при виникненні, розстроченні або відстроченні податкового боргу, податкової застави, арешту та стягнення податкового боргу, а також поінформував студентів варто чи не варто мати такі судові справи платнику з державою. Фахівець також розповів про перевірки підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб податковими органами, особливості накладання штрафних санкцій та пені, у випадку їх виникнення, а також застосування примусових засобів до підприємців при стягненні штрафу та застави, яке майно може бути джерелом для погашення податкового боргу, коли платника визнають банкрутом тощо.

Начальник управління організації роботи роз’яснила присутнім етапи формування Державної фіскальної служби України та реформи в ній, зокрема, в її територіальних органах – Закарпатській митниці ДФС та ГУ ДФС у Закарпатській області.

Серед іншого студенти дізнались про стан реформування ДПІ та ОДПІ в області, його етапи, ситуацію на сьогодні та наступні кроки змін, структуру головного податкового органу Закарпаття та діяльність керівництва, управлінь, відділів та секторів.

Варто зазначити, що практика проведення таких зустрічей зі студентами доволі поширена в органах ДФС Закарпаття, адже це можливість для студентів отримати кваліфіковані відповіді на актуальні запитання, всебічно дізнатися про діяльність податкових органів у житті держави та області, а роз’яснення практичних дій та робочих буднів працівників фіскальних органів, можливо, зацікавить їх після отримання освіти працевлаштуватись у ДФС.

ДФС у Закарпатській області

