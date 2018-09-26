У вересні двоє львів’ян відзначають столітній ювілей Суспільство | 26-09-2018, 13:58 0 58 У вересні двоє львів’ян-довгожителів відзначають свої уродини: обом чоловікам виповнюється по 100 років. Про це повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР.

Зокрема, 25-го вересня своє сторіччя відсвяткував Бодак Костянтин Дмитрович. З нагоди уродин працівники управління привітали ювіляра та вручили йому одноразову матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень, вітальний лист від міського голови Львова та пам’ятну монету. Також у вересні відзначатиме свій сотий День народження ще один львів’янин: 28 вересня прийматиме привітання з нагоди цієї дати Порохнявий Трохим Павлович.



Як повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР, загалом у 2018-му році свої уродини вже відзначили 17 львів’ян-довгожителів, а до кінця року (у жовтні-грудні) ще 12 дідусів та бабусь святкуватимуть свої сто та більше років.



Нагадаємо, що одноразова матеріальна допомога у 5 тисяч гривень виплачується відповідно до розпорядження міського голови від 27.12.2017 № 778 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2018 році виповниться 100 і більше років» (зі змінами). Загалом у 2018 р. на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 145 тис. грн. А з нагоди столітнього ювілею мешканцям Львова, попри матеріальну допомогу, вручають також вітальний лист від мера міста та пам’ятну монету.