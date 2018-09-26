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Львівщина отримала другу партію "пакунків малюка"

Суспільство | 26-09-2018, 15:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 35 35    

Сьогодні, 26 вересня, Львівська область одержала другу партію «пакунків малюка» у кількості 400 штук.
«Пакунок малюка» безкоштовно надають породіллі у межах дії постанови Кабінету Міністрів від 20 червня 2018 р. № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» та покликаний допомогти українським родинам забезпечити новонароджених найнеобхіднішими і високоякісними речами.
Весь комплект упакований в коробку-колиску з міцного картону, розміром 43×70×27 см. Зазначену коробку виготовляють з міцного гофрокартону  та повнокольоровим друком на дно та кришку коробки.
Потреба області на вересень 2018 р – січень 2019 р становить більше  8 000 «пакунків малюка».
Зазначимо, мами, що народили дітей і вже виписалися з пологових будинків із 1 вересня, зможуть отримати свій «пакунок малюка» відповідно до написаних заяв в пологових будинках та органах соціального захисту населення області.
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