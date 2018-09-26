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На Львівщині податковий борг зменшено на 246  мільйонів гривень

Суспільство | 26-09-2018, 15:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 8 8    


Як повідомили в управлінні погашення боргу ГУ ДФС у Львівській області
cтаном на 01.09.2018 за оперативними даними сума податкового боргу до Зведеного бюджету за даними ІС склала 3324,6  млн. гривень.
З метою забезпечення скорочення податкового боргу податковими органами області з початку року вжито ряд заходів, в тому числі:
- описано майна в податкову заставу на суму 314,3 млн.грн.;
- направлено 247 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 191,9 млн.грн., судами задоволено 55 позов на суму 22,8 млн.грн., стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 5,7 млн.грн.;
- направлено 15 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 26,5 млн.грн., задоволено 4 позови щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 8,1 млн.гривень.
В результаті цих та інших заходів протягом січня-серпня 2018 року погашення податкового боргу склало 245,9 млн.грн., в тому числі:
- живими коштами – 203,2 млн.грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).
- списання боргу – 42,7  млн. гривень (за рахунок ліквідації підприємств-банкрутів та списання безнадійного боргу, стосовно якого минув строк давності).
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