Допомога закарпатців українській армії за 8 місяців 2018-го – понад 167 млн гривень Суспільство | 26-09-2018, 15:44 0 7

На допомогу українській армії протягом січня-серпня 2018 року закарпатці з отриманих доходів перерахували 167,8 млн грн військового збору.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження цього патріотичного платежу склали на 32,8 млн грн більше. Зокрема, лише у серпні поточного року сплата військового збору в області склала 19,2 млн грн.

У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області зауважують стабільну динаміку надходжень податку на підтримку армії України від представників усіх сфер економіки регіону. За словами фахівці органів ДФС, систематична сплата військового збору в краї свідчить про ефективність заходів ДФС з детінізації доходів, зокрема, щодо легалізації заробітної плати. Безперечно, важливим фактором є також сумління і патріотизм платників податків, які відповідально ставляться до виконання свого конституційного обов’язку з наповнення бюджету.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.

ДФС у Закарпатській області

