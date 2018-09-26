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Мер Львова відвідав Олександрію в межах проекту Urban Talks

Суспільство | 26-09-2018, 16:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    
Місто Олександрія, що на Кіровоградщині, сьогодні стало дискусійною платформою для обміну досвідом та презентацій успішних практик, реалізованих у Львові впродовж останніх років. Чергову розмову у форматі Urban Talks розпочав міський голова Андрій Садовий, який розповів, у чому секрет успішності та комфортності міста, і як правильно використати свій потенціал.
За словами мера, в Україні відсутня держустанова, яка б займалась містами, давала їм поради чи допомагала вирішувати міські проблеми. Натомість, такі структури є в більшості країн Європи. «Я працюю міським головою більше 12 років, і за цей час я маю достатній досвід вирішення проблем та реалізації успішних проектів, — каже Андрій Садовий. — У нас в країні бути мером не навчають. Тож ми взяли на себе місію — їздити містами, презентувати наші напрацювання, показувати, що і як ми зробили, і як вирішували проблемні питання. Ми говоримо не про теорію, а про практику, і маємо, що запропонувати людям».


Мер Львова акцентував: успішність міста залежить від двох факторів — правильної стратегії та якісної команди. «Мій принцип — брати на роботу людей, які кращі, талановитіші та креативніші від мене. Ми часто залучаємо людей і з інших міст, за що мене іноді критикують. Але нам потрібні найкращі. Якісно сформована команда — це велика складова успіху, — каже міський голова. — Інша частина — це правильно прописана мета, прокладений дороговказ. Зовнішні стратегії не працюють. Працює лише власний досвід, який ви самі випробували».

Urban Talks в Олександрії продовжать виступами, присвяченими архітектурному й стратегічному плануванню, створенню бренду міста і конференц-туризму. Це вже 19-те місто в межах проекту з поглиблення співпраці Urban Talks. Олександрії передували міста Рівне, Житомир, Чернівці, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Ужгород, Краматорськ, Слов’янськ, Запоріжжя, Маріуполь, Нікополь, Дніпро, Херсон, Миколаїв, Хмельницький, Черкаси та Кропивницький.
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