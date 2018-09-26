Від початку 2018 року понад 650 випадків ДТП та 260 випадків неправильного паркування спричиняли затримки у русі електротранспорту Суспільство | 26-09-2018, 18:21 0 39 Як свідчить дослідження, яке провела Служба логістики та організації руху ЛКП «Львівелектротранс», від початку цього року на шляхах курсування міського електротранспорту трапилося понад 650 випадків ДТП та понад 260 випадків неправильного паркування, що спричинили затримку руху львівських трамваїв та тролейбусів.



«У порівнянні з аналогічним періодом (січень — серпень) минулого року, це на понад 120 випадків більше ДТП та на 36 випадків менше неправильних паркувань. Загалом від початку року завдяки роботі юристів та служби безпеки ЛКП «Львівелектротранс», у судовому та досудовому порядку, на користь підприємства вдалося зарахувати майже 164 тис. грн фінансових відшкодувань від винуватців незначних ДТП на колії та неправильних паркувань.



Окрім того, станом на сьогодні у судах уже перебувають справи проти винуватців затримки руху електротранспорту на загальну суму 141 934 грн та ще на 72 017 грн справи рішення по яких уже прийнято і передано у виконавчі служби", — повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».