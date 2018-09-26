Олександрія переймає досвід Львова щодо розвитку міста Суспільство | 26-09-2018, 18:28 0 36 Місто Олександрія, що на Кіровоградщині, приймає гостей зі Львова, у межах програми з обміну досвідом Urban Talks. Фахівці Львівської міськради сьогодні презентували тут успішні практики міста у сферах архітектурного й стратегічного планування, створення бренду міста і конференц-туризму.

Під час відкриття дискусії міський голова Львова Андрій Садовий наголосив на важливості правильно сформованих цілей міста у його подальшому розвитку. Також він зазначив, що працюють лише внутрішні стратегії — які готують та реалізують одні і ті ж люди. Зовнішні стратегії, натомість, є надто дорогими і не пристосованими до реалій та цілей конкретного міста.



«12 років тому ми обрали для себе дороговказ — стати успішним та комфортним містом. І реалізація цієї цілі повинна чітко рухатись вперед, — каже міський голова. — Коли ви самі сформували ціль, а потім впроваджуєте її в життя, то обов’язково досягнете успіху. Якщо мета правильна — вам Бог допоможе». Мер підкреслює: ставити перед собою великі цілі потрібно, але не досить. Бо головне — систематично і наполегливо їх досягати.



Також міський голова наголосив на важливості співпраці між різними середовищами міста, адже це дозволяє розширити ринок та відкриває чудові можливості для розвитку. «Має бути не конкуренція, а об’єднання і співробітництво. Різні середовища потрібно об’єднувати між собою», — додає Андрій Садовий.



Продовжив дискусію директор КУ «Інститут міста» Олександр Кобзарев. Він, зокрема, наголосив на необхідності правильного стратегічного планування, а також розповів, яким чином реалізувати успішну міську стратегію.



«Це не лише мрії та показники. Стратегію не можна просто написати і покласти в шухляду, адже це — регулярна робота з моніторингу та контролю, — каже Олександр Кобзарев. — Якщо стратегія написана правильно, тоді це інструмент, який працює на місто та слідує його цілям і розставленим пріоритетам». На думку фахівця, важливість стратегії для міста можна порівняти з необхідністю формування списку потрібних продуктів, перш, ніж піти по них у супермаркет. «Якщо в магазині ми маємо чіткий перелік „цілей“, то ніколи їх не минемо, — каже він. — Так і в житті: стратегія — це той же список цілей, лише — для міста. Якщо ми написали стратегію і чітко знаємо, чого хочемо, то ніколи не втратимо вектору, аж доки не досягнемо мети».



Дискусійний день продовжив заступник міського голови Андрій Москаленко, який розповів про те, як сформувати комфортну екосистему міста та для чого залучати мешканців до прийняття важливих рішень. За його словами, є 2 основні критерії, за якими можна визначити, наскільки успішним є місто. Перший — це коли в ньому залишаються місцеві мешканці і не шукають кращої долі деінде. Другий — це коли до міста продовжують перебиратись мешканці інших міст та країн, кваліфікації яких тут не вистачає.





«Ми звикли, що в міст є адміністративні межі. Та це давно не так, — каже Андрій Москаленко. — Щоденно наше місто „дихає“: до нього вранці в’їжджають, а ввечері виїжджають 150 тисяч мешканців. Сьогодні міста — це не межі, це — люди. І якщо міста й конкурують, то саме за розумних, креативних людей». Заступник мера додає: щоб якісні фахівці обирали саме ваше місто, їм потрібні дві речі: базовий комфорт і можливість реалізувати себе сповна. А щоб допомогти втілити в життя останнє, потрібно залучати активних мешканців до процесу прийняття важливих міських рішень. Андрій Москаленко завершив виступ, презентувавши кілька найуспішніших громадських просторів міста, для проектування яких брали до уваги думки та пропозиції громадськості Львова.



Темою відкритих архітектурних конкурсів та цінності їх для міста продовжив Мар’ян Кардаш, який працює в команді з головним архітектором Львова. Він розповів про найцікавіші проекти, які найближчим часом реалізуватимуть в місті саме за результатами таких змагань між архітекторами, а також пояснив, яка від них користь власне містянам.



«Цим демократичним способом віднайти найкраще творче рішення серед усіх варіантів Львів пішов з 2015 року, — каже фахівець. — В Україні ця практика лише набирає обертів. Натомість, у Європі вона вже цілком стала усталеною впродовж останніх десятиліть».



За словами спікера, конкурс є єдиною процедурою, яка легітимізує ухвалене рішення в очах різних категорій людей. Також створення об’єкту саме шляхом проведення конкурсу та засідання авторитетного журі дозволяє обрати найкращого не одноосібно і, до того ж, — із великої кількості пропозицій, а це підвищує якість архітектурних рішень. Окрім того, це наче «соціальний ліфт» для молодих фахівців, який дозволяє недосвідченим, але креативним людям з великою кількістю цікавих ідей втілювати їх у життя.



Urban Talks в Олександрії завершили виступом на тему конференц-індустрії. За словами директора ЛКП «Львівське конференц-бюро» Андрія Павліва, цю сферу звикли вважати підвидом туризму, однак вона вже давно є окремим напрямом економіки, що приносить суттєву додану вартість для міста.



«Лише 3% усіх туристів — це бізнес-туристи. Наше завдання — цю частку збільшувати і поступово якісно замінювати відпочинкового туриста на того, який приносить вищу додану вартість — більше коштів, новий досвід, експертизу та знання», — каже фахівець. Він також додає, що конференц-туристи вимагають комфортніших готелів та якісніших послуг, тож приносять європейським містам орієнтовно в 4,5 рази більше прибутків, аніж відпочинковий туризм. Окрім того, ця економіка вирівнює сезонність, притаманну туризму, створює постійні робочі місця і має суттєвий вплив на розвиток інших сфер економіки.



Олександрія — це вже 19-те місто в межах проекту з поглиблення співпраці Urban Talks. Їй передували міста Рівне, Житомир, Чернівці, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Ужгород, Краматорськ, Слов’янськ, Запоріжжя, Маріуполь, Нікополь, Дніпро, Херсон, Миколаїв, Хмельницький, Черкаси та Кропивницький.