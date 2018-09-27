|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В окупованій Макіївці сталося масове отруєння питною водою
|Суспільство | 27-09-2018, 05:36
| 0 94
|
|В окупованій проросійськими бойовиками Макіївці на Донеччині сталося масове отруєння питною водою, госпіталізовано щонайменше 39 людей, серед яких є діти.
Про це повідомив представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, у міську лікарню Макіївки почали поступати скарги місцевих на погане самопочуття.
Постраждалі скаржилися на біль у животі, блювоту, озноб, підвищення температури.
Представник омбудсмена повідомив, що наразі йому відомо про 39 госпіталізованих людей, зокрема двох дітей віком до 9 років.
"Частину людей відправили до лікарні у Донецьк, а звідти я не зміг отримати інформацію. Але кількість шпиталізованих зростає кожну годину", — додав Лисянський.
"Причиною того, що сталося, стала поломка або збій системи дезінфекції води в Макіївці. Про проблеми з системою дезінфекції було відомо комунальному підприємству "Вода Донбасу", яке контролюється НЗФ "ДНР", напередодні вони навіть рекомендували перед вживанням води кип'ятити її 5-7 хвилин. Але це не допомогло", — повідомив Лисянський.
Він додав, що, за словами місцевих жителів, вода сильно пахне хімією і ліками.
|
|