В окупованій Макіївці сталося масове отруєння питною водою Суспільство | 27-09-2018, 05:36 0 94 В окупованій проросійськими бойовиками Макіївці на Донеччині сталося масове отруєння питною водою, госпіталізовано щонайменше 39 людей, серед яких є діти.



Про це повідомив представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський на своїй сторінці у Facebook.



За його словами, у міську лікарню Макіївки почали поступати скарги місцевих на погане самопочуття.



Постраждалі скаржилися на біль у животі, блювоту, озноб, підвищення температури.



Представник омбудсмена повідомив, що наразі йому відомо про 39 госпіталізованих людей, зокрема двох дітей віком до 9 років.



"Частину людей відправили до лікарні у Донецьк, а звідти я не зміг отримати інформацію. Але кількість шпиталізованих зростає кожну годину", — додав Лисянський.



"Причиною того, що сталося, стала поломка або збій системи дезінфекції води в Макіївці. Про проблеми з системою дезінфекції було відомо комунальному підприємству "Вода Донбасу", яке контролюється НЗФ "ДНР", напередодні вони навіть рекомендували перед вживанням води кип'ятити її 5-7 хвилин. Але це не допомогло", — повідомив Лисянський.



Він додав, що, за словами місцевих жителів, вода сильно пахне хімією і ліками.