ООС: 15 обстрілів за добу, зранку окупанти застосували зенітну установку Суспільство | 27-09-2018, 08:44 0 55 Упродовж минулої доби російські окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Світлодарськ, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.



З мінометів 120-го калібру ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського на Луганському напрямку та в районі населеного пункту Гнутове на Приазов'ї. По захисниках Гнутового та Лебединського російсько-окупаційні війська застосовували озброєння бойових машин піхоти.



В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.



За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та двох поранено.



Від початку доби ворог 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотошківське, Вільний, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Також по оборонцях Новотошківського, що на Луганщині, окупанти вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2. Втрат серед українських захисників немає.