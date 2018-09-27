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ООС: 15 обстрілів за добу, зранку окупанти застосували зенітну установку

Суспільство | 27-09-2018, 08:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 55 55    
Упродовж минулої доби російські окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Світлодарськ, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 120-го калібру ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського на Луганському напрямку та в районі населеного пункту Гнутове на Приазов'ї. По захисниках Гнутового та Лебединського російсько-окупаційні війська застосовували озброєння бойових машин піхоти.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та двох поранено.

Від початку доби ворог 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотошківське, Вільний, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Також по оборонцях Новотошківського, що на Луганщині, окупанти вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2. Втрат серед українських захисників немає.
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