Закарпатські митники знайшли в паливному баку «золоті Marlboro» Суспільство | 27-09-2018, 11:19 0 71

В зоні митного контролю митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення з України тютюнових виробів. Цигарки намагався вивезти наш співвітчизник автомобілем ««MERCEDES - BENZ 115CDI», на литовських реєстрації, який прямував до Італії.

Рухаючись «червоним коридором» митного поста, українець усно та письмово переконував працівників митниці, що ніяких заборонених товарів не переміщує, окрім задекларованих.

Врахувавши можливість облаштування транспортного засобу спеціально виготовленими сховищами (тайниками) або використання інших засобів чи способів, що ускладнюють виявлення товарів, працівники Закарпатської митниці ДФС прийняли рішення провести поглиблений митний огляд авто. Відтак у середині паливного баку транспортного засобу митники виявили приховані від митного контролю 250 пачок цигарок. Всі виявлені тютюнові вироби вітчизняного виробництва, з акцизними марками України торгової марки «Marlboro Gold». Вартість виявлених цигарок становить 9285 гривень.

Таким чином, громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників).

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України товари – безпосередні предмети порушення митних правил – цигарки, та транспортний засіб 2005 року виготовлення, вартістю понад 137 тис. грн, вилучено до рішення суду.

ДФС у Закарпатській області

