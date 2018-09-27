ЧЕРГОВУ СПРОБУ КОНТРАБАНДИ ПРИПИНИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 27-09-2018, 11:31 0 79





Учора, прикордонники Мукачівського загону попередили чергову спробу тютюнової контрабанди. У ході реалізації наявної оперативної інформації прикордонний наряд відділу "Ділове" виявив поблизу кордону групу осіб, які несли на плечах пакунки обгорнуті у чорний поліетилен. Прикордонники негайно почали переслідування правопорушників, під час якого було здійснено кілька попереджувальних пострілів вгору. Проте, скориставшись значним відділенням від наряду, контрабандисти вдались до втечі.

Утікаючи від прикордонників, зловмисники покинули 6 пакунків у яких знаходилось майже 3000 сигарет.

Тютюнові вироби прикордонники доправили до відділу «Ділове». Наразі тривають заходи з встановлення кола осіб причетних до незаконної оборудки.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



