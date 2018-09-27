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Понад 15 мільйонів гривень відшкодовано збитків державі слідчими фіскальної служби Львівщини за вісім місяців2018 року

Суспільство | 27-09-2018, 14:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 57 57    

Впродовж січня-серпня 2018 року слідчими слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області проводилось розслідування у 152 кримінальних провадженнях (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань у звітному періоді 79 проваджень).
Всього за вказаний період слідчими закінчено досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях.

В процесі розслідування кримінальних проваджень встановлено збитків у закінчених провадженнях на суму 15 242 тис. грн., проти 11 953 тис. грн. у 2017 році.
Вжитими заходами відшкодовано збитків на загальну суму 15 242 тис. грн. що складає 100 % від суми завданих державі збитків у закінчених кримінальних провадженнях (за аналогічний період 2017 року – 10 992 тис. грн.).

Станом на 31.08.2018 судами Львівської області розглянуто 21 кримінальне провадження, за результатами розгляду яких винесено обвинувальні вироки.
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