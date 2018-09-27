|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Понад 15 мільйонів гривень відшкодовано збитків державі слідчими фіскальної служби Львівщини за вісім місяців2018 року
|Суспільство | 27-09-2018, 14:26
| 0 57
|
Впродовж січня-серпня 2018 року слідчими слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області проводилось розслідування у 152 кримінальних провадженнях (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань у звітному періоді 79 проваджень).
Всього за вказаний період слідчими закінчено досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях.
В процесі розслідування кримінальних проваджень встановлено збитків у закінчених провадженнях на суму 15 242 тис. грн., проти 11 953 тис. грн. у 2017 році.
Вжитими заходами відшкодовано збитків на загальну суму 15 242 тис. грн. що складає 100 % від суми завданих державі збитків у закінчених кримінальних провадженнях (за аналогічний період 2017 року – 10 992 тис. грн.).
Станом на 31.08.2018 судами Львівської області розглянуто 21 кримінальне провадження, за результатами розгляду яких винесено обвинувальні вироки.
|
|