Понад 15 мільйонів гривень відшкодовано збитків державі слідчими фіскальної служби Львівщини за вісім місяців2018 року Суспільство | 27-09-2018, 14:26 0 57

Впродовж січня-серпня 2018 року слідчими слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області проводилось розслідування у 152 кримінальних провадженнях (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань у звітному періоді 79 проваджень).

Всього за вказаний період слідчими закінчено досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях.



В процесі розслідування кримінальних проваджень встановлено збитків у закінчених провадженнях на суму 15 242 тис. грн., проти 11 953 тис. грн. у 2017 році.

Вжитими заходами відшкодовано збитків на загальну суму 15 242 тис. грн. що складає 100 % від суми завданих державі збитків у закінчених кримінальних провадженнях (за аналогічний період 2017 року – 10 992 тис. грн.).



Станом на 31.08.2018 судами Львівської області розглянуто 21 кримінальне провадження, за результатами розгляду яких винесено обвинувальні вироки.



