В Закарпатті легалізовано 476 найманих працівників Суспільство | 27-09-2018, 15:01 0 45

Про легалізацію трудових відносин, зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати йшлося під час засідання робочої групи, в якій взяли участь працівники Головного управління ДФС у Закарпатській області.

Варто зазначити, що з початку року за результатами контрольно-перевірочної роботи працівниками Головного управління ДФС у Закарпатській області до Управління Держпраці у Закарпатській області скеровано матеріали перевірок 14 суб’єктів господарювання, по яких виявлено використання праці 197 працівників без укладання з ними трудових договорів.

Відтак Управлінням Держпраці 4 суб’єктам господарювання винесено постанови про накладення штрафу в сумі більше 22 млн грн, по 4 суб’єктах господарювання складено та скеровано до суду протоколи про адміністративне правопорушення, а по 8 суб’єктах внесено припис на усунення порушень трудового законодавства.

Працівники фіскальної служби Закарпаття постійно беруть учас ть у засіданнях та нарадах спільно з органами Пенсійного фонду, Держпраці, Ради профспілок, Об’єднання організацій роботодавців з питань використання праці неоформлених працівників, а також проводять роз’яснювальну роботу серед населення щодо переваг отримання «легальної» заробітної плати.

ДФС у Закарпатській області

