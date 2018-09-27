ЗА НЕЗАКОННИЙ ПРОПУСК ЧЕРЕЗ КОРДОН ОБГ ЗАПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР Суспільство | 27-09-2018, 15:45 0 21

Учора в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону припинили спробу надання неправомірної вигоди. Хабаром у розмірі п'яти тисяч форинтів намагався підкупити прикордонників 30-річний чоловік, який має статус особи без громадянства в Угорщині. Згідно чинного законодавства, такі особи можуть потрапити на територію України тільки за наявності у них української візи. Однак, вказаний чоловік не мав візи, отож всупереч Закону, вирішив піти на порушення та запропонувати прикордонникам хабар. На таку пропозицію особа без громадянства отримала категоричну відмову. Відмовили чоловіку й у в'їзді на територію України.

Що ж до можливих ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 кримінального кодексу України про даний факт було поінформовано співробітників поліції .



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



