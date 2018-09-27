Катерина Кіт-Садова привітала учасників Міжнародного симпозіуму «Возз'єднання родини: контекст української міграції до Італії» Суспільство | 27-09-2018, 16:06 0 67 У Національному університеті «Львівська політехніка» 27 вересня триває Міжнародний симпозіум «Возз'єднання родини: контекст української міграції до Італії». Організували і провели захід Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Львівської політехніки, Благодійний фонд «Запорука» та італійська організація Patronato ACLI.



За статистикою, найбільше з України почали емігрувати з 2014 року. Українська спільнота в Італія — п’ята спільнота іноземців в цій країні. 77% цієї спільноти — жінки. Їхня праця — це обслуговування осіб, вже менша кількість працює в готелях та ресторанах, а зовсім незначна — на заводах. Багато емігрантів виїхали нелегально і платили велику суму, щоб перетнути кордон, потім вони працюватимуть без контракту і в майбутньому не отримуватимуть пенсію. Унікальний проект FORM@, який реалізовують в Італії та 10 країнах світу, допоможе возз’єднатися сім’ям в Італії та підготуватися до виїзду, а також адаптуватися на початковому етапі.



Катерина Кіт-Садова, дружина міського голови Львова, висловила вдячність і побажала успіху організаторам.



«Коли мене запросили на конференцію і повідомили, що йтиметься про міграцію до Італії, я собі відразу згадала, що це було б дуже добре для моєї коліжанки Наталі, яка виїхала три роки тому і залишила своїх двох синів і чоловіка. Інколи я собі думаю, чому ми всі рвемося так до Європи? Ми ж працюємо, закони впроваджуються, нормативи, покращення, модернізація. Як на мене, я бачу одну причину — тому що все це робиться, звісно, але в процесі цієї роботи втрачається сама суть, той сенс, що все це має робитися задля людини.



Часом Антоній, найменший син, підбігає і каже: «Мамо, я тобі хочу щось розказати», а я кажу: «Сину, не зараз». Або: «Мамо, мене там Йосиф набив», — теж відповідаю, що потім. І я так відганяю його один раз, другий, і він втрачає відчуття безпеки, потрібності. Бачу, що за якийсь час він вже до бабці підходить, всміхається, радіє і розказує їй свої секрети, а я в стороні. І так відбувається з нашими людьми, які відчули свою непотрібність тут, не відчули захисту, безпеки, можливостей і перспективи для своїх дітей. Тоді вони їдуть і шукають кращого життя.



Одна жінка, яка кілька років в Італії, раз сказала: «Я нарешті за все життя відчула себе людиною». Важливо, приймаючи закони, ще раз собі нагадати, що це все має бути задля людини.



Я хочу вам подякувати, тому що я бачу тут таких патріотів, які прийшли і проявляють свої громадську активність", — сказала Катерина Кіт-Садова, дружина міського голови Львова.



