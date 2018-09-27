До діючої громади вперше приєдналася сільська рада Суспільство | 27-09-2018, 17:30 0 112



Головецька сільська рада стала першою радою в області, яка приєдналася до вже діючої Славської об’єднаної громади. Про це розповів консультант з правових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Віталій Корецький.

«В результаті такого кроку виграють обидві сторони. Головецька сільська рада завдяки входженню в ОТГ отримає необхідні фінансові ресурси, а також інфраструктурну субвенцію на розвиток сільських територій, яку держава надає селам, які об’єдналися в громади. А економічні ресурси в Славській ОТГ справді є. Адже вона одна із трьох ОТГ Львівщини, які мають реверсну дотацію. Тож кошти, які в цієї громади вилучають, вона зможе спрямувати на розвиток своїх територій», -- зазначив Віталій Корецький.

У 2017 році у Славську ОТГ не захотіли входити 4 сільських ради, які були передбачені Перспективним планом. Можливо, три інші сільські ради наслідують приклад Головецької.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

