   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 28/09/2018 Справа Скрипалів: британські спецслужби ідентифікували третього підозрюваного - ЗМІ...>> США вперше пустили в бій новітні F-35...>> Ассанж пішов з посади редактора Wikileaks через відсутність доступу до інтернету...>> Україна є де-факто східним флангом НАТО - Порошенко 50...>> Чепіга може добре знати Скрипаля – ЗМІ...>> Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Маска в шахрайстві...>> Порошенко: США є світовим лідером у наданні допомоги українській армії...>> У Львові розпочався І І Конгрес Української Академії Педіатрії...>> Мер Львова зустрівся з ключовими спікерами Lviv ІТ Arena...>> В лісі поблизу вул. Замарстинівської виявили два артснаряди...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Порошенко про отримання Томосу: Я переконаний, що ми вже на фінішній прямій...
 >>> 
Гейлі: Відставка Асада з посади президента Сирії - питання часу...
 >>> 
Клімкін розповів, як слід реагувати на провокації РФ в Азовському морі...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Справа Скрипалів: британські спецслужби ідентифікували третього підозрюваного - ЗМІ...
28-09-2018, 05:18  >>> 
Вчора на залізничній станції Персенківка виявили тіло жінки...
24-09-2018, 17:06  >>> 
Реконструкція автомобільної дороги на Львівщині...
19-09-2018, 11:30  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Уряд виділить на екстрену медицину майже мільярд гривень - Супрун...
25-09-2018, 08:05  >>> 
Фахівці нагадують про небезпеку харчових мікотоксикозів...
24-09-2018, 17:31  >>> 
Мер Львова зустрівся з лікарями-оториноларингологами, які приїхали до Львова на міжнародну конференцію...
21-09-2018, 17:49  >>> 
Одежда оптом по Дропшиппингу https://vsestilno.com.ua/dropshipping/.

Ассанж пішов з посади редактора Wikileaks через відсутність доступу до інтернету

Суспільство | 28-09-2018, 05:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 97 97    
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж залишив посаду головного редактора ресурсу через те, що не може отримати доступ до Інтернету.

Про це повідомляє The Times.

"Його команда зазначила, що брак комунікації та недостатня кількість інформації роблять неприйнятним його перебування на посаді головного редактора Wikileaks, який публікує секретні дані, але він залишається його "видавцем", - пише видання.

У Wikileaks повідомили, що Ассанж, який "6 місяців незаконно не має доступу до інтернету", призначив головним редактором ісландського журналіста-розслідувача Крістіна Храфнсона. Храфнсон є співробітником організації з 2010 року.

Як повідомлялось, Еквадор у 2017 році призначив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа радником свого посольства в Москві. Але призначення анулювали, бо Велика Британія відмовилася надати йому дипломатичний імунітет.

Раніше газета The Guardian з посиланням свої джерела писала, що у 2017 році російські дипломати вели таємні переговори з близьким оточенням засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в Лондоні з метою допомогти йому втекти з Великої Британії до РФ.

На початку серпня стало відомо, що Джуліан Ассанж готовий покинути посольство Еквадору в Лондоні, у якому він переховується від кримінального переслідування з 2012 року.

У січні 2018 року Еквадор надав громадянство Ассанжу.

У березні 2018 року влада Еквадору позбавила засобів зв'язку із зовнішнім світом засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який живе в посольстві цієї країни в Лондоні.

Таке рішення було прийнято, оскільки Ассанж "порушив письмове зобов'язання, дане уряду Еквадору в кінці 2017 року не поширювати повідомлення, які можуть впливати на стосунки Еквадору з іншими державами".

Як повідомляє The Guardian, такий крок був зроблений після того, як Ассанж у Твіттері прокоментував заяву Британії про відповідальність РФ за отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього російського агента та його дочки в Солсбері.

За його словами, заява Британії без наявності незалежного підтвердження ОЗХЗ лише дала дозвіл Кремлю до поширення думки всередині країни, що Росію переслідують.

Окрім того, Ассанж розкритикував висилку російських дипломатів.
   Новини по темі: Суспільство
Ассанж пішов з посади редактора Wikileaks через відсутність доступу до інтернету...
28-09-2018, 05:16  >>> 
До діючої громади вперше приєдналася сільська рада...
27-09-2018, 17:30  >>> 
Катерина Кіт-Садова привітала учасників Міжнародного симпозіуму «Возз'єднання родини: контекст української міграції до Італії»...
27-09-2018, 16:06  >>> 
ЗА НЕЗАКОННИЙ ПРОПУСК ЧЕРЕЗ КОРДОН ОБГ ЗАПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР...
27-09-2018, 15:45  >>> 
В Закарпатті легалізовано 476 найманих працівників...
27-09-2018, 15:01  >>> 
Понад 15 мільйонів гривень відшкодовано збитків державі слідчими фіскальної служби Львівщини за вісім місяців2018 року...
27-09-2018, 14:26  >>> 
ЧЕРГОВУ СПРОБУ КОНТРАБАНДИ ПРИПИНИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
27-09-2018, 11:31  >>> 
   АктуальноАктуально
Сенцов написав листа: Вірю в добрий кінець цієї історії, незважаючи ні на що...
27-09-2018, 05:40  >>> 
"Віч-на-віч" та "Не жени!": завдяки соціальній рекламі попереджають про небезпеку на дорозі...
21-09-2018, 17:18  >>> 
Сьогодні на Львівщині стартує наймасштабніша літературна подія - 25 Book Forum...
19-09-2018, 15:34  >>> 
   ПолітикаПолітика
Чепіга може добре знати Скрипаля – ЗМІ...
28-09-2018, 05:14  >>> 
Росія і ще 6 країн СНД почали масштабні навчання військової авіації...
27-09-2018, 09:53  >>> 
Німеччина відповіла Трампу: залежності Берліна від Москви не існує...
27-09-2018, 08:45  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Маска в шахрайстві...
28-09-2018, 05:12  >>> 
Офіційний курс: долар виріс в ціні...
27-09-2018, 09:52  >>> 
Львівщина співпрацюватиме із литовськими експертами у проекті «Досвід Литви для України – нові можливості співпраці з ЄС»...
26-09-2018, 15:00  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Ассанж пішов з посади редактора Wikileaks через відсутність доступу до інтернету...
28-09-2018, 05:16  >>> 
До діючої громади вперше приєдналася сільська рада...
27-09-2018, 17:30  >>> 
Катерина Кіт-Садова привітала учасників Міжнародного симпозіуму «Возз'єднання родини: контекст української міграції до Італії»...
27-09-2018, 16:06  >>> 
   ВладаВлада
США вперше пустили в бій новітні F-35...
28-09-2018, 05:17  >>> 
Україна є де-факто східним флангом НАТО - Порошенко 50...
28-09-2018, 05:15  >>> 
Порошенко: США є світовим лідером у наданні допомоги українській армії...
28-09-2018, 05:10  >>> 
   КультураКультура
М. Іванишин, керівник Центру Довженка: «Ми щиро запрошуємо усіх приходити, долучатись до подій, творити їх разом з нами»...
26-09-2018, 13:59  >>> 
Фестиваль «Золотий лев-2018» розпочнеться виставою «Йов»...
26-09-2018, 10:41  >>> 
«WAGNER. Заборонений геній» — 16 жовтня на сцені Львівської філармонії...
26-09-2018, 10:37  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
05:18 Справа Скрипалів: британські спецслужби ідентифікували третього підозрюваного - ЗМІ
05:17 США вперше пустили в бій новітні F-35
05:16 Ассанж пішов з посади редактора Wikileaks через відсутність доступу до інтернету
05:15 Україна є де-факто східним флангом НАТО - Порошенко 50
05:14 Чепіга може добре знати Скрипаля – ЗМІ
05:12 Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Маска в шахрайстві
05:10 Порошенко: США є світовим лідером у наданні допомоги українській армії
21:09 У Львові розпочався І І Конгрес Української Академії Педіатрії
21:09 Мер Львова зустрівся з ключовими спікерами Lviv ІТ Arena
19:03 В лісі поблизу вул. Замарстинівської виявили два артснаряди

   Анонси
Проведення Ярмарку вакансій: «Працюй в Україні - працюй легально»...
27-09-2018, 15:03  >>> 
В суботу у Львові відбудеться забіг з перешкодами «Race Nation» («Гонка Нації»): буде ускладнений рух транспорту через Високий замок...
27-09-2018, 14:57  >>> 
Скоро стартує Х І Екуменічний соціальний тиждень...
27-09-2018, 11:22  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования