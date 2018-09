Ассанж пішов з посади редактора Wikileaks через відсутність доступу до інтернету Суспільство | 28-09-2018, 05:16 0 97 Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж залишив посаду головного редактора ресурсу через те, що не може отримати доступ до Інтернету.



Про це повідомляє The Times.



"Його команда зазначила, що брак комунікації та недостатня кількість інформації роблять неприйнятним його перебування на посаді головного редактора Wikileaks, який публікує секретні дані, але він залишається його "видавцем", - пише видання.



У Wikileaks повідомили, що Ассанж, який "6 місяців незаконно не має доступу до інтернету", призначив головним редактором ісландського журналіста-розслідувача Крістіна Храфнсона. Храфнсон є співробітником організації з 2010 року.



Як повідомлялось, Еквадор у 2017 році призначив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа радником свого посольства в Москві. Але призначення анулювали, бо Велика Британія відмовилася надати йому дипломатичний імунітет.



Раніше газета The Guardian з посиланням свої джерела писала, що у 2017 році російські дипломати вели таємні переговори з близьким оточенням засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в Лондоні з метою допомогти йому втекти з Великої Британії до РФ.



На початку серпня стало відомо, що Джуліан Ассанж готовий покинути посольство Еквадору в Лондоні, у якому він переховується від кримінального переслідування з 2012 року.



У січні 2018 року Еквадор надав громадянство Ассанжу.



У березні 2018 року влада Еквадору позбавила засобів зв'язку із зовнішнім світом засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який живе в посольстві цієї країни в Лондоні.



Таке рішення було прийнято, оскільки Ассанж "порушив письмове зобов'язання, дане уряду Еквадору в кінці 2017 року не поширювати повідомлення, які можуть впливати на стосунки Еквадору з іншими державами".



Як повідомляє The Guardian, такий крок був зроблений після того, як Ассанж у Твіттері прокоментував заяву Британії про відповідальність РФ за отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього російського агента та його дочки в Солсбері.



За його словами, заява Британії без наявності незалежного підтвердження ОЗХЗ лише дала дозвіл Кремлю до поширення думки всередині країни, що Росію переслідують.



Окрім того, Ассанж розкритикував висилку російських дипломатів.