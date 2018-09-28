ООС: Бойовики били з БМП, гранатометів і зенітної установки, без втрат Суспільство | 28-09-2018, 07:47 0 80 Минулої доби бойовики 22 рази порушили режим тиші, важке озброєння не застосовувалося. Від початку поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС - втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 28 вересня.



"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Троїцьке, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - повідомили у штабі.



Бойовики вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



З озброєння БМП ворог обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотроїцьке та Широкине, біля Новотошківського застосували зенітну установку ЗУ-23-2.



За даними розвідки, 4 бойовиків знищено та ще 8 поранено.



"Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося.



Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у звіті.