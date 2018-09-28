Українських студентів у Польщі побільшало втричі Суспільство | 28-09-2018, 10:05 0 62 За три останніх роки кількість студентів з України у Польщі зросла від майже 10 тисяч до 35 тисяч 584 осіб.



Про це повідомив польський Інститут публічних справ, пише українська служба "Польського радіо".



Стільки українських студентів навчалися у Польщі протягом 2016/2017 навчального року, зауважує видання.



Згідно з опитуваннями, українська молодь обирає Польщу через нижчі, ніж в інших країнах, витрати на життя, перспективу навчання без оплати чи з пільгами, легкий доступ до навчання, можливість після закінчення вишу знайти роботу за спеціальністю та високу якість освіти.



В опитуваннях студенти зауважують, що сприяти їхньому приїзду на навчання до Польщі могло б надання стипендій, допомога у питанні працевлаштування та забезпечення юридичних порад. За статистикою, українські студенти отримують 1 тисячу 900 стипендій. Більшість студентів, які навчаються в Польщі, утримують батьки.



Лише 9% українських студентів після навчання планують повертатися додому. 29% хочуть переїхати в іншу країну ЄС, 28% хочуть залишитися в Польщі. 26% студентів ще не знають, куди вони поїдуть.



Опитування українських студентів було проведено серед понад 1000 осіб в інтернеті з 28 березня по 4 травня 2018 року.