Педагогічні працівники та бібліотекарі міста отримають премії Суспільство | 28-09-2018, 11:06 0 40 Як повідомили в департаменті гуманітарної політики ЛМР, педагогічні працівники отримають щорічну диференційовану грошову винагороду, а працівники бібліотек — премію з нагоди професійного свята. Також у листопаді 100 педагогів отримають по 25 тис. грн. премії.



«З метою мотивації педагогічних працівників, передбачено щорічну диференційовану грошову винагороду у розмірі 80 відсотків від фонду за посадовими окладами на загальну суму 46,9 млн. грн.



Також з нагоди професійного свята, працівникам бібліотек буде здійснено виплату премії у розмірі 30 відсотків посадового окладу на загальну суму 178 тис. грн.; матеріальну допомогу обслуговуючому персоналу у розмірі посадового окладу на загальну суму 16,2 млн. грн.; 50 відсотків за складність і напруженість праці — керівникам навчальних закладів на загальну суму 2,7 млн. грн.", — повідомили в департаменті гуманітарної політики ЛМР.



Окрім того, в листопаді 100 педагогів отримають по 25 тис. грн. премії в рамках реалізації Програми «Успішний педагог».