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На Одещині відбулось засідання Панелі з питань міграції, мобільності та інтегрованого управління кордонами

Суспільство | 28-09-2018, 12:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 27 27    


Сьогодні в Одесі завершилось дводенне засідання Панелі з питань міграції, мобільності та інтегрованого управління кордонами в рамках Ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» за участі представників прикордонних та митних відомств країн Східного партнерства, а саме – Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України, а також представників Європейської Комісії, країн – членів ЄС та міжнародних організацій.

Як зазначив перший заступник Голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк під час свого виступу, прикордонне відомство приділяє значну увагу впровадженню передових підходів посилення прикордонної безпеки та впровадженню кращих практик інтегрованого управління кордонами.

«Протягом останніх двох років спільно з нашими європейськими партнерами ми успішно реалізовували проект «Підтримка Держприкордонслужби у подальшому запровадженні принципів інтегрованого управління кордонами. За цей час проведено потужну і, можна без перебільшення сказати, складну роботу», - наголосив генерал-лейтенант Василь Серватюк. «Завдяки проекту ми отримали можливість вивчити досвід наших колег та отримали цінні рекомендації тактичного і стратегічного рівня з подальшого напрацювання Стратегії інтегрованого управління кордонами та Плану її реалізації на період після 2020 року».

Крім того, на заході перший заступник Голови Держприкордонслужби зауважив, що сьогодні Служба системно розвивається, впроваджуються сучасні підходи управління кордонами та проводяться спільні заходи з протидії транскордонній злочинності. А враховуючи сучасні загрози, реформується Морська охорона та створюється принципово нова ефективна система інтелектуального захисту кордону.

В свою чергу головуючій з боку ЄС пан Радослав Дарский, заступник Директора Департаменту Європейської служби зовнішніх дій, відмітив значний прогрес, який досягло прикордонне відомство України у своєму розвитку та наближенню до кращих європейських практик та зазначив на планах Європейського Союзу в подальшому підтримувати євроінтеграційні наміри Україні та надавати як дорадчу, так і технічну допомогу у сфері інтегрованого управління кордонами.

Під час самого засідання учасники мали змогу обговорити питання впровадження елементів розумного кордону, створення інтегрованих систем контролю та моніторингу на прикладі європейської системи «EUROSUR» та покращення взаємодії між ключовими суб’єктами інтегрованого управління кордонами.

У другий день заходу був організований виїзд на українсько-молдовську ділянку державного кордону, під час якого учасники Засідання змогли більш детально ознайомитись із діяльністю Держприкордонслужби та станом її розвитку.
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