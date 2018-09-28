|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Виконком затвердив виплату одноразової допомоги у розмірі 100 тис. грн. для 103 бійців АТО (списки осіб)
|Суспільство | 28-09-2018, 13:34
| 0 181
|
|Ще 103 бійці АТО отримають одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. Сьогодні, 28 вересня, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про виділення з міського бюджету на ці потреби 10 млн. 300 тис. грн. Також цим рішенням передбачено надання одноразової матеріальної допомоги 4 членам сім’ї загиблого — мешканцям м. Львова у розмірі по 25 тис грн. кожному.
«До вашої уваги проект рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції. Тут списки осіб, яким пропонується надати допомогу. Включено 103 особи по 100 тис гривень, а також 4 членів сім’ї загиблого по 25 тис кожному рівними частинами», — доповіла в.о. начальника управління соціального захисту ЛМР Леся Дронь.
«Це разом у нас є сума 10 мільйонів 400 тисяч гривень. Це наступний транш, який ми виділяємо на допомогу учасникам бойових дій в розмірі по 100 тис грн», — додав міський голова Львова Андрій Садовий.
Так, зараз допомогу отримають:
№№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
1
Вишиванюк Володимир Володимирович
2
Поліщук Валерій Віталійович
3
Бранець Ігор Володимирович
4
Галат Сергій Миколайович
5
Гозенко Олександр Львович
6
Гуменний Олег Ігорович
7
Демчук Іван Григорович
8
Дуць Андрій Миколайович
9
Кисіль Богдан Петрович
10
Клемьонов Олександр Сергійович
11
Коблюк Дмитро Олексійович
12
Кравченко Костянтин Володимирович
13
Крупа Олег Миколайович
14
Малов Артем Валерійович
15
Мегіс Василь Миколайович
16
Павлишин Тарас Михайлович
17
Самчук Анатолій Михайлович
18
Гнедько Володимир Володимирович
19
Гринчук Ігор Юрійович
20
Заболотній Руслан Васильович
21
Ісаєв Сергій Сергійович
22
Козак Олег Олександрович
23
Крамар Мирослав Михайлович
24
Магеровський Юрій Богданович
25
Миндик Любомир Володимирович
26
Мохончук Роман Іванович
27
Півуш Василь Васильович
28
Підгородецький Олег Миколайович
29
Разжигін Андрій Павлович
30
Розвадовська Наталія Юріївна
31
Сотник Антон Федорович
32
Школик Андрій Іванович
33
Бабій Оксана Омелянівна
34
Балан Михайло Валерійович
35
Бука Віталій Валерійович
36
Гагаєв Ельдар Мінатуллаєвич
37
Гуменний Анатолій Сергійович
38
Дацко Іван Володимирович
39
Демків Михайло Ярославович
40
Звізло Роман Михайлович
41
Іваш Роман Юрійович
42
Лисикевич Володимир Романович
43
Макуховський Володимир Орестович
44
Мальгінов Павло Олександрович
45
Наконечний Юрій Ярославович
46
Остапович Лев Богданович
47
Перетятко Ярослав Ярославович
48
Стадник Ігор Петрович
49
Тибура Ростислав Богданович
50
Хай Володимир Миколайович
51
Чичкевич Ярослав Володимирович
52
Бойко Віктор Павлович
53
Вахнін Олександр Володимирович
54
Ганжа Віталій Віталійович
55
Гапоненко Віталій Олександрович
56
Гордійчук Андрій Іванович
57
Дудок Олег Ігорович
58
Євстаф`євич Олександр Сергійович
59
Загайко Олександр Миколайович
60
Запотіцький Руслан Васильович
61
Заяць Богдан Богданович
62
Кай Володимир Михайлович
63
Калиняк Юрій Дмитрович
64
Козелко Ігор Олегович
65
Лейченков Сергій Михайлович
66
Мудрий Тарас Михайлович
67
Олійник Ігор Васильович
68
Садовой Ярослав Олексійович
69
Сельвестр Роман Богданович
70
Семеряк Володимир Ігорович
71
Староста Павло Юрійович
72
Тихановський Володимир Володимирович
73
Тяжкун Мар'яна Іванівна
74
Філіпович Юлія Володимирівна
75
Харахаліль Лєндар Фєвзієвич
76
Чепурний Сергій Олександрович
77
Яковенко Вадим Віталійович
78
Карп Тарас Іванович
79
Богун Ірина Сергіївна
80
Варцабюк Назар Танасович
81
Власенко В'ячеслав Вікторович
82
Гладій Євген Васильович
83
Горбачов Віталій Вячеславович
84
Грицак Юрій Олександрович
85
Громов Сергій Вікторович
86
Гураль Роман Євгенович
87
Дзядевич Олег Борисович
88
Єремейчук Леонід Іванович
89
Каранько Роман Євгенійович
90
Косінов Володимир Юрійович
91
Костик Ігор Євгенович
92
Кушнір Андрій Віталійович
93
Магльований Володимир Володимирович
94
Махніцький Микола Романович
95
Оконь Ярослав Васильович
96
Олексів Олег Андрійович
97
Павловський Олег Васильович
98
Сенюк Олег Ігорович
99
Ташкевич Ігор Володимирович
100
Хникіна Катерина Михайлівна
101
Ціхоцький Володимир Петрович
102
Черніков Павло Олександрович
103
Нестерович Олександр Михайлович
Членам сім’ї загиблого в розмірі передбаченому в п. 3.2.1.1. ухвали від 23.04.2015 № 4520 — по 25 тисяч гривень кожному
1
Соколенко Валентина Олексіївна
2
Соколенко Аполінарій Григорович
3
Соколенко Ірина Михайлівна
4
Соколенко Аліна Андріївна
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Система охорони українсько-угорського кордону працює на належному рівні...
|28-09-2018, 15:39
| >>>
|Що варто знати про підвищення мінімальної ціни на алкогольні напої...
|28-09-2018, 14:46
| >>>
|Сьогодні для дітей та сімей учасників АТО організовують гру «MindGame»...
|28-09-2018, 14:41
| >>>
|Виконком затвердив виплату одноразової допомоги у розмірі 100 тис. грн. для 103 бійців АТО (списки осіб)...
|28-09-2018, 13:34
| >>>
|На Одещині відбулось засідання Панелі з питань міграції, мобільності та інтегрованого управління кордонами...
|28-09-2018, 12:44
| >>>
|Щодо квартального коригування фінансового результату до оподаткування по операціях, передбачених пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу...
|28-09-2018, 11:18
| >>>
|Оподаткування доходів нерезидента у вигляді роялті за ліцензійним договором, виплачених уповноваженій нерезидентом особі...
|28-09-2018, 11:17
| >>>
|