Виконком затвердив виплату одноразової допомоги у розмірі 100 тис. грн. для 103 бійців АТО (списки осіб) Суспільство | 28-09-2018, 13:34 0 181 Ще 103 бійці АТО отримають одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. Сьогодні, 28 вересня, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про виділення з міського бюджету на ці потреби 10 млн. 300 тис. грн. Також цим рішенням передбачено надання одноразової матеріальної допомоги 4 членам сім’ї загиблого — мешканцям м. Львова у розмірі по 25 тис грн. кожному.

«До вашої уваги проект рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції. Тут списки осіб, яким пропонується надати допомогу. Включено 103 особи по 100 тис гривень, а також 4 членів сім’ї загиблого по 25 тис кожному рівними частинами», — доповіла в.о. начальника управління соціального захисту ЛМР Леся Дронь.





«Це разом у нас є сума 10 мільйонів 400 тисяч гривень. Це наступний транш, який ми виділяємо на допомогу учасникам бойових дій в розмірі по 100 тис грн», — додав міський голова Львова Андрій Садовий.



Так, зараз допомогу отримають:



№№



з/п



Прізвище, ім’я, по батькові



1



Вишиванюк Володимир Володимирович



2



Поліщук Валерій Віталійович



3



Бранець Ігор Володимирович



4



Галат Сергій Миколайович



5



Гозенко Олександр Львович



6



Гуменний Олег Ігорович



7



Демчук Іван Григорович



8



Дуць Андрій Миколайович



9



Кисіль Богдан Петрович



10



Клемьонов Олександр Сергійович



11



Коблюк Дмитро Олексійович



12



Кравченко Костянтин Володимирович



13



Крупа Олег Миколайович



14



Малов Артем Валерійович



15



Мегіс Василь Миколайович



16



Павлишин Тарас Михайлович



17



Самчук Анатолій Михайлович



18



Гнедько Володимир Володимирович



19



Гринчук Ігор Юрійович



20



Заболотній Руслан Васильович



21



Ісаєв Сергій Сергійович



22



Козак Олег Олександрович



23



Крамар Мирослав Михайлович



24



Магеровський Юрій Богданович



25



Миндик Любомир Володимирович



26



Мохончук Роман Іванович



27



Півуш Василь Васильович



28



Підгородецький Олег Миколайович



29



Разжигін Андрій Павлович



30



Розвадовська Наталія Юріївна



31



Сотник Антон Федорович



32



Школик Андрій Іванович



33



Бабій Оксана Омелянівна



34



Балан Михайло Валерійович



35



Бука Віталій Валерійович



36



Гагаєв Ельдар Мінатуллаєвич



37



Гуменний Анатолій Сергійович



38



Дацко Іван Володимирович



39



Демків Михайло Ярославович



40



Звізло Роман Михайлович



41



Іваш Роман Юрійович



42



Лисикевич Володимир Романович



43



Макуховський Володимир Орестович



44



Мальгінов Павло Олександрович



45



Наконечний Юрій Ярославович



46



Остапович Лев Богданович



47



Перетятко Ярослав Ярославович



48



Стадник Ігор Петрович



49



Тибура Ростислав Богданович



50



Хай Володимир Миколайович



51



Чичкевич Ярослав Володимирович



52



Бойко Віктор Павлович



53



Вахнін Олександр Володимирович



54



Ганжа Віталій Віталійович



55



Гапоненко Віталій Олександрович



56



Гордійчук Андрій Іванович



57



Дудок Олег Ігорович



58



Євстаф`євич Олександр Сергійович



59



Загайко Олександр Миколайович



60



Запотіцький Руслан Васильович



61



Заяць Богдан Богданович



62



Кай Володимир Михайлович



63



Калиняк Юрій Дмитрович



64



Козелко Ігор Олегович



65



Лейченков Сергій Михайлович



66



Мудрий Тарас Михайлович



67



Олійник Ігор Васильович



68



Садовой Ярослав Олексійович



69



Сельвестр Роман Богданович



70



Семеряк Володимир Ігорович



71



Староста Павло Юрійович



72



Тихановський Володимир Володимирович



73



Тяжкун Мар'яна Іванівна



74



Філіпович Юлія Володимирівна



75



Харахаліль Лєндар Фєвзієвич



76



Чепурний Сергій Олександрович



77



Яковенко Вадим Віталійович



78



Карп Тарас Іванович



79



Богун Ірина Сергіївна



80



Варцабюк Назар Танасович



81



Власенко В'ячеслав Вікторович



82



Гладій Євген Васильович



83



Горбачов Віталій Вячеславович



84



Грицак Юрій Олександрович



85



Громов Сергій Вікторович



86



Гураль Роман Євгенович



87



Дзядевич Олег Борисович



88



Єремейчук Леонід Іванович



89



Каранько Роман Євгенійович



90



Косінов Володимир Юрійович



91



Костик Ігор Євгенович



92



Кушнір Андрій Віталійович



93



Магльований Володимир Володимирович



94



Махніцький Микола Романович



95



Оконь Ярослав Васильович



96



Олексів Олег Андрійович



97



Павловський Олег Васильович



98



Сенюк Олег Ігорович



99



Ташкевич Ігор Володимирович



100



Хникіна Катерина Михайлівна



101



Ціхоцький Володимир Петрович



102



Черніков Павло Олександрович



103



Нестерович Олександр Михайлович



Членам сім’ї загиблого в розмірі передбаченому в п. 3.2.1.1. ухвали від 23.04.2015 № 4520 — по 25 тисяч гривень кожному



1



Соколенко Валентина Олексіївна



2



Соколенко Аполінарій Григорович



3



Соколенко Ірина Михайлівна



4



Соколенко Аліна Андріївна