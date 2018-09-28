Сьогодні для дітей та сімей учасників АТО організовують гру «MindGame» Суспільство | 28-09-2018, 14:41 0 65 Сьогодні, 28 вересня, о 17.00 год. у клубі «Picasso» Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організовує розважально-інтелектуальний захід «MindGame» для дітей та сімей учасників АТО.



«Метою заходу є сприяння в організації інформаційного та розважального простору для дітей та батьків, створення позитивної атмосфери, цікавого та веселого дозвілля. Учасники заходу матимуть змогу взяти участь грі MindGame, проявити свою кмітливість, спостережливість та знання у різних галузях. Дійство проходитиме у веселій та дружній атмосфері», — зазначають організатори.



Контактна особа — фахівець із соціальної роботи Наталя Вовк, тел.: 259−34−02.



