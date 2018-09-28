Що варто знати про підвищення мінімальної ціни на алкогольні напої Суспільство | 28-09-2018, 14:46 0 62

5 вересня 2018 року Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення про підвищення мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на алкоголь. Постанова КМУ від 05 вересня 2018 р. № 748 опублікована 22 вересня в «Урядовому кур'єрі» №178(6294) та набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, тобто 2 жовтня 2018 року.

Зокрема, мінімальна роздрібна ціна на 0,5-літрову пляшку горілки підвищується на 12,4% – до 89,4 гривень (з 397,76 гривень до 447 гривень за літр 100% спирту). Мінімальні оптові ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищуються на 19,6% – до 321 гривень за літр 100% спирту.

У той же час мінімальні ціни на вина виноградні натуральні підвищуються на 13,5% – до 42 гривень за пляшку 0,7 л у роздрібній торгівлі, на кріплені вина і вермути – на 8,9% (до 49 гривень), на шампанське за пляшку 0,7 л – на 12,4% (до 89 гривень).

Також підвищується мінімальна оптова ціна коньяку «три зірки» з 386,98 гривень за літр 100%-го спирту до 412,5 гривень, роздрібної – з 597,3 гривень до 641,6 гривень. Відповідно, на коньяк «чотири зірки» ціни підвищуються з 412,85 гривень до 455,2 гривень і з 645,17 гривень до 696,7 гривень.

Відзначимо, для коньяку «п'ять зірок» мінімальна оптова ціна знижена з 495,95 гривень до 481,6 гривень, тоді як роздрібна зросла з 692,6 гривень до 758,3 гривень.

У Кабміні пояснили, що зростання мінімальних цін на алкоголь пов'язане з підвищенням цін на спирт, тару і комплектуючі.

Крім того, Постановою передбачено, що мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв заокруглюються: у бік зменшення до найближчого числа, що закінчується на 0, якщо закінчуються від 1 до 4 копійок; у бік збільшення до найближчого числа, що закінчується на 0, якщо закінчуються від 5 до 9 копійок.

ДФС у Закарпатській області

