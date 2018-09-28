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Система охорони українсько-угорського кордону працює на належному рівні

Суспільство | 28-09-2018, 15:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 62 62    
Система охорони українсько-угорського кордону працює на належному рівні

Цього тижня в Будапешті відбулася зустріч головних прикордонних уповноважених двох країн: Голови Держприкордонслужби України генерал-полковника Петра Цигикала та  заступника начальника поліції, головного директора охорони правопорядку Угорщини генерал-майора Жолта Халмоші.  
Під час засідань сторони обговорювали стан охорони спільного ділянки українсько-угорського кордону, функціонування пунктів пропуску, шляхи вдосконалення спільного прикордонного контролю, перспективи розвитку співробітництва між прикордонними відомствами України та Угорщини та багато іншого.
Сторони констатували, що обстановка на спільному кордоні залишається динамічною та контрольованою. Основними загрозами на українсько-угорському державному кордоні є спроби налагодження каналів незаконної міграції вихідців з африканських країн та країн Близького Сходу, а також спроби незаконного переміщення тютюнових виробів з України до Угорщини як на «зеленій» ділянці державного кордону, так і в пунктах пропуску. Учасники засідання зауважили, що основною причиною незаконної міграції громадян третіх країн на українсько-угорській ділянці державного кордону залишається військово-політична нестабільність країн-постачальників нелегальних мігрантів.
Крім цього представники обох країн підкреслили, що взаємодія оперативних органів з питань протидії незаконному переправленню осіб через державний кордон та іншої транскордонної злочинності, здійснюється на належному рівні і наголосили на важливість продовження тісної співпраці в цій сфері.
Так, цього року майже удвічі зросли обсяги затриманих сигарет, а це – 462,6 тис. пачок (8 міс. 2017 р. – 262,6 тис.). Крім цього на спільній ділянці кордону виявлено і вилучено 9 од. зброї та 865 од. боєприпасів.
Також, у пунктах пропуску «Тиса» Чопського та «Косино», «Лужанка», «Вилок» Мукачівського прикордонних загонів фіксувалися спроби контрабанди наркотиків.
Актуальним питанням на спільному кордоні залишається протидія діяльності організованих злочинних угруповань, які використовують БПЛА чи МЛА для переміщення сигарет та іншої протиправної діяльності.
Окрім цього головні прикордонні уповноважені обговорили питання функціонування пунктів пропуску на спільному державному кордоні та відмітили, що прикордонний рух осіб і транспортних засобів в цілому здійснювався ритмічно.
Сторони погодились, що враховуючи сталу тенденцією до зростання пасажиропотоку через спільний кордон є необхідність збільшення пропускної спроможності існуючих пунктів пропуску та при можливості будівництва нових.
В цьому контексті з 01 лютого 2018 року час роботи пункту пропуску через державний кордон «Дзвінкове-Лоня» було збільшено з 08:00 до 18:00, при цьому збільшення часу роботи пункту пропуску «Косино-Барабаш» поки що не відбулося.
Керівники прикордонних відомств відмітили результативність функціонування Спільного контактного пункту «Захонь» та підкреслили його вагому роль в оперативному обміні інформацією.
Сторони також обговорили основні напрями подальшого розвитку співробітництва та підписали План дій розвитку співпраці між прикордонними відомствами України і Угорщини на 2019 рік.
Наступне засідання Головних Прикордонних Уповноважених України і Угорщини відбудеться вже в Україні наступного року.
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